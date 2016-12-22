Губернатор Андрей Турчак вместо бюджетного послания выступит на сессии Псковского областного Собрания и ответит на вопросы фракций

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вместо бюджетного послания выступит на сессии Псковского областного Собрания и ответит на вопросы фракций. Такая договоренность достигнута 22 декабря на заседании согласительной комиссии по работе над бюджетом Псковской области - 2017, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Турчак поблагодарил членов согласительной комиссии за активную работу. «Не все поправки нашли отражение и были приняты. Вы понимаете, это связано с финансовыми ограничениями и не от нашего желания зависит», - обратился к депутатам глава региона.

Он уверен, что в ходе исполнения бюджета следующего года можно будет вернуться к корректировке «контрольной карты» наказов избирателей.

Андрей Турчак отметил, что бюджетный процесс впервые проходит так поздно. Контрольные цифры получили поздно, после чего в течение недели проводились консультации с министерством финансов.

По словам губернатора, администрация Псковской области не отказывается от любых предложений фракций «разумного характера» по наполнению бюджета.

Андрей Турчак сказал, что его выступление на предстоящей 26 декабря это не бюджетное послание, но фракции смогут задать ему свои вопросы.

Источник: Псковская Лента Новостей