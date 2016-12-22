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Несовершеннолетним осужденным в Псковской области показали «Линию Сталина»

22.12.2016 13:05 ПЛН, Псков

Для несовершеннолетних осужденных, стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Пушкиногорского района, начальником филиала совместно с районной администрацией и сотрудниками отдела полиции организовано необычное мероприятие «Профилактическая экскурсия» с посещением Военно-исторического музея в Острове и мемориального комплекса «Линия Сталина».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, экскурсия состоялась в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Пушкиногорского района на 2016-2018 годы». Главной целью мероприятия стало стимулирование правопослушного поведения несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиале по Пушкиногорскому району УИИ УФСИН России по Псковской области.
 
В военно-историческом музее региона трудных подростков познакомили с историей музея и его уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны. Продолжилась экскурсия на «Линии обороны Сталина». Несовершеннолетние подучетные увидели фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде ДОТов с полевыми укреплениями, а также коллекцию раритетной техники, посетили мемориальное воинское захоронение.
 
«Подобные мероприятия проводятся, прежде всего, в целях патриотического воспитания молодого поколения, - подчеркнул начальник филиала УИИ по Пушкиногорскому району Игорь Потемкин, - планируем и в дальнейшем продолжать работу в этом направлении».

Источник: Псковская Лента Новостей



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