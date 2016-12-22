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Ежегодная диспансеризация должна быть обязательной для депутатов Псковского областного Собрания, считает губернатор

22.12.2016 13:04 ПЛН, Псков

Ежегодная диспансеризация должна быть обязательной для депутатов Псковского областного Собрания, независимо от их возраста. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Андрей Турчак 22 декабря на заседании согласительной комиссии по работе над бюджетом Псковской области-2017.

Губернатор выразил сожаление по поводу отсутствия представителя КПРФ среди депутатов-членов комиссии, связанное с печальными событиями.

«Надо беречь свое здоровье. Ежегодная диспансеризация должна быть обязательной для депутатов, независимо от партийной принадлежности, от возраста», - сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что ранее такая же мера была принята в отношении глав районов Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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