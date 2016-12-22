Ярмарка «Русская зима» начала работу на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Ярмарка «Русская зима» торжественно открылась в Пскове на торговой площадке по ул. Я. Фабрициуса, 5а. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», организаторами выступают муниципальное казенное учреждение «Снежинка» при поддержке отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова.

В ходе торжественного открытия ярмарки гостей и участников приветствовал депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников: «Это замечательная возможность приобрести качественные товары местных производителей и создать для себя предновогоднее настроение». К наилучшим пожеланиям также присоединился директор МКУ «Снежинка» Олег Сладковский.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов назвал ярмарку преимущественно фермерской. На ней представлен широкий ассортимент продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, садоводов-огородников и народных умельцев. Кроме того, для гостей ярмарки подготовлена праздничная развлекательная программа.

Торговые ряды будут работать 22 и 23 декабря с 8.00 до 17.00.

Отметим, городская новогодняя ярмарка пройдет в Пскове на улице Пушкина с 28 по 31 декабря. С 23 декабря в городе начнут работу около 30 елочных базаров.

Источник: Псковская Лента Новостей