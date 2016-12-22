Андрей Турчак: Система взаимоотношений власти и гражданского общества в регионе сложилась

Четвертый Форум социально ориентированных НКО открылся в четверг, 22 декабря, в большом зале администрации Псковской области. Это ежегодное мероприятие проводится с целью обсуждения вопросов взаимодействия власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Предваряя пленарное заседание, участников поприветствовал губернатор области Андрей Турчак. Он отметил, что «система взаимоотношений власти, гражданского общества, некоммерческих организаций в регионе сложилась».

«Со многими мы встречаемся в разных форматах: вы участвуете в различных советах, заседаниях. Хочу поблагодарить вас за эту деятельность. Без вас системе органов власти было бы тяжело выстраивать работу в многогранном многонациональном пространстве. Сегодня мы - сложившиеся партнеры. Наше взаимодействие дает свои результаты», - сказал Андрей Турчак.

Губернатор вспомнил 2009 год, когда были предприняты первые попытки обсуждения вопросов взаимодействия власти и НКО. «Мы пытались проводить такие встречи, в зале собирались единицы. Сегодня мы видим полный зал людей, неравнодушных к тому, как развивается гражданское общество. За каждым из вас большие коллективы единомышленников. Ваша работа носит системный характер. Каждое общение имеет за собой реальное продолжение, которое вы реализуете в своих проектах через систему грантовой поддержки администрации региона, которую мы в свое время ввели. Независимо от того, как протекает бюджетный процесс, лимиты средств в бюджете ежегодно предусматриваются и доходят до каждого участника», - подчеркнул Андрей Турчак.

Глава региона отметил, что с итогами работы каждой секции он ознакомится лично. «Решения форума лягут в основу совместной работы администрации региона, органов исполнительной власти и НКО», - добавил он.

Губернатор еще раз поблагодарил представителей НКО за взаимодействие с администрацией, Общественной палатой региона и областным Собранием депутатов. «Наши совместные действия нацелены на одно: чтобы жизнь наших граждан улучшалась, чтобы они чувствовали себя защищенными, чтобы среда проживания становилась комфортной. Это - наша самая главная задача», - подчеркнул Андрей Турчак.

В завершение губернатор поздравил участников форума с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал, чтобы все тяготы и невзгоды остались в уходящем году, а наступающий год подарил веру, надежду и любовь.

Свои приветственные слова собравшимся также адресовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов.

Пленарное заседание продолжили доклады о возможностях для НКО в сфере оказания социальных услуг населению, работе информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области. Также были представлены итоги проведенного социологического исследования на тему «Взаимодействие НКО и населения: региональный аспект».

Вторую часть форума продолжит работа тематических проектных площадок, мастер-классы и дискуссии с участием экспертов и представителей НКО. В завершение форума в итоговую резолюцию будут внесены все важные предложения и замечания.

Добавим, что за последние 7 лет в рамках конкурса по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на территории Псковской области было поддержано 209 социальных проектов на общую сумму 71 млн рублей. Еще 27 получили поддержку в рамках конкурса социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Также помимо поддержки Администрации области в текущем году органами исполнительной власти Псковской области предоставлены субсидии 65 некоммерческим организациям на сумму более 43 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей