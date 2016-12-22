Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости «Дед Мороз. Начало» Бюджет 2017: на пути к компромиссу Для экономных мам ЖКХ не интересует молодежь Новогодний ЦДИ Лучшая интерьерная печать в Пскове Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Купи у фермера
«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Пскове Алексей Сахаров рассказал о предварительных итогах работы компании в 2016 году и тенденциях развития российского рынка лизинга. - Алексей Владимирович,...5



Псковский колледж профессиональных технологий совместно с известным дизайнером реализует проект по профориентации школьников

22.12.2016 14:19 ПЛН, Псков

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса совместно с известным дизайнером из Санкт-Петербурга Алиной Герман реализует социальный проект «Большое будущее» по профориентации подростков и подготовке специалистов для швейных предприятий региона. Презентация проекта проходит в четверг, 22 декабря, в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В мероприятии принимают участие около 60 детей из разных школ города. Они встретятся с идейным вдохновителем проекта Алиной Герман и с руководителем Псковской швейной фабрики «Славянка» Еленой Косенковой.

«Проект направлен на усиление значимости среднего профессионального образования, повышение качества подготовки специалистов, развитие личностного потенциала и роста престижа профессий швейного производства. Главная цель мероприятия - сориентировать выпускников на получение профобразования на примере успешных в своем деле людей, определить ответственность за выбор профессии и свое будущее. В настоящее время школьники старших классов проявляют большой интерес к шитью, дизайну. Сейчас это модно и востребовано», - отметили в Государственном управлении образования.

На базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса планируется создание «Арт-школы», куда будут приглашать с лекциями людей, которые многого добились в жизни и в профессии. Сама Алина Герман также будет проводить занятия и мастер-классы, рассказывать о новейших технологиях в отрасли.

Задача проекта - заинтересовать молодежь, дать востребованную и интересную профессию, помочь реализовать себя в своем регионе, сказала Алина Герман.

Добавим, Алина Герман родилась в Санкт-Петербурге. Начинала работать в сфере моды с 16-ти лет в начале 2000-х в качестве стилиста клипов популярных российских групп. В 2004 году дебютировала как дизайнер на подиумах петербургского «Дефиле на Неве» с коллекцией «Отпечатки», которая сразу же стала сенсацией и заставила всех говорить о новом имени в fashion-индустрии. Следующим серьезным шагом в карьере стало открытие мультибрендового бутика ИКРА by Alina German и творческой лаборатории, где дизайнер в дальнейшем создает новые коллекции pret-a-porter и свадебные платья Happyness. Алина не раз становилась лауреатом различных премий, в числе которых Fashion Person Awards телеканала Fashion TV.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31