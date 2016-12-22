ОНФ предлагает легализовать свободный сбор валежника

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что граждане на всей территории России должны иметь возможность беспрепятственно собирать валежник на землях лесного фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

По мнению директора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, сложившаяся правовая практика, согласно которой «несанкционированный» сбор валежника классифицируется как хищение, противоречит здравому смыслу.

«Этот важный вопрос нами поднимался в ходе Конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей 25 февраля 2016 года в Иркутске и Улан-Удэ. Соответствующее общественное предложение нами было направлено в Федеральное агентство лесного хозяйства. Мы предложили ввести в Лесной кодекс РФ определение понятия «валежник» (сухие сучья, деревья, упавшие на землю) и законодательно разрешить уборку валежной древесины населением в незначительных объемах без длительной процедуры оформления. В итоге наше предложение так и не было услышано, вместо этого чиновники Рослесхоза предложили квалифицировать несанкционированный сбор валежника как хищение», - отметил Миронов.

Директор Центра подчеркивает, что на основе предложения ОНФ по свободному сбору валежника для граждан со стороны депутатов Госдумы РФ и региональных парламентариев были подготовлены законопроекты, которые были лишь заявлены, но не рассмотрены.

«Все это ведет к тому, что наши леса превращаются в непроходимые буреломы и в них возрастает пожароопасная обстановка. Поэтому нас удивляет позиция чиновников по этому вопросу, и мы призываем скорейшим образом решить этот наболевший вопрос в пользу граждан», - резюмировал Миронов.

Источник: Псковская Лента Новостей