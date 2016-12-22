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ОНФ предлагает легализовать свободный сбор валежника

22.12.2016 15:21 ПЛН, Псков

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что граждане на всей территории России должны иметь возможность беспрепятственно собирать валежник на землях лесного фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

По мнению директора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, сложившаяся правовая практика, согласно которой «несанкционированный» сбор валежника классифицируется как хищение, противоречит здравому смыслу.

«Этот важный вопрос нами поднимался в ходе Конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей 25 февраля 2016 года в Иркутске и Улан-Удэ. Соответствующее общественное предложение нами было направлено в Федеральное агентство лесного хозяйства. Мы предложили ввести в Лесной кодекс РФ определение понятия «валежник» (сухие сучья, деревья, упавшие на землю) и законодательно разрешить уборку валежной древесины населением в незначительных объемах без длительной процедуры оформления. В итоге наше предложение так и не было услышано, вместо этого чиновники Рослесхоза предложили квалифицировать несанкционированный сбор валежника как хищение», - отметил Миронов.

Директор Центра подчеркивает, что на основе предложения ОНФ по свободному сбору валежника для граждан со стороны депутатов Госдумы РФ и региональных парламентариев были подготовлены законопроекты, которые были лишь заявлены, но не рассмотрены.

«Все это ведет к тому, что наши леса превращаются в непроходимые буреломы и в них возрастает пожароопасная обстановка. Поэтому нас удивляет позиция чиновников по этому вопросу, и мы призываем скорейшим образом решить этот наболевший вопрос в пользу граждан», - резюмировал Миронов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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