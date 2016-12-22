Путин ознакомился с новинками военной техники

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с передовыми разработками военной техники во время осмотра выставки в Национальном центре управления обороной, сообщает «Интерфакс».

Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом.

Как рассказали главе государства, он предназначен для обеспечения ведения боевых действий десантно-штурмовыми подразделениями во всех условиях их боевого применения.

Кроме того, был представлен многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», который применялся в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов на территории Чечни, Ингушетии и Сирии, а также самоходное артиллерийское оружие на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости.

Также на выставке были продемонстрированы различные виды стрелкового оружия подразделений специального назначения.

Источник: Псковская Лента Новостей