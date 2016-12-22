Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Дед Мороз. Начало» Бюджет 2017: на пути к компромиссу Соловьи ЖКХ не интересует молодежь Для экономных мам Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Купи у фермера
«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Пскове Алексей Сахаров рассказал о предварительных итогах работы компании в 2016 году и тенденциях развития российского рынка лизинга. - Алексей Владимирович,...5



Путин ознакомился с новинками военной техники

22.12.2016 15:53 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с передовыми разработками военной техники во время осмотра выставки в Национальном центре управления обороной, сообщает «Интерфакс».

Одним из главных экспонатов стал защищенный автомобиль специального назначения, десантируемый парашютным способом.

Как рассказали главе государства, он предназначен для обеспечения ведения боевых действий десантно-штурмовыми подразделениями во всех условиях их боевого применения.

Кроме того, был представлен многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», который применялся в ходе выполнения задач по разминированию местности и объектов на территории Чечни, Ингушетии и Сирии, а также самоходное артиллерийское оружие на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости.

Также на выставке были продемонстрированы различные виды стрелкового оружия подразделений специального назначения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31