Положительно решены 19% обращений, поступивших в приемные «Единой России» в Псковской области за последние четыре года

За четыре года в приемные «Единой России» в Псковской области обратились более 8 тысяч человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Региональной общественной приемной председателя партии, депутат Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов.

Он рассказал, что Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 8 лет. За последние четыре года в нее обратились 2136 человек. В местные приемные в районах обратились более 6 тысяч человек, то есть всего в приемные лидера партии поступило более 8 тысяч обращений.

19% обращений получили положительное решение. По остальным даны подробные разъяснения и поручения.

33% от всех жалоб касались вопросов ЖКХ, 15% - соцзащиты и соцобеспечения, 12% - здравоохранения, 11% - обеспечения жильем.

Активно включился в работу приемной избранный депутат Госдумы Александр Козловский, отметил Борис Полозов. Он уже провел 2 приема, принял 14 человек. Часть вопросов нашла свое решение.

Источник: Псковская Лента Новостей