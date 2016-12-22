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Полистовский заповедник подвел итоги конкурса на оригинальную поделку в виде новогодней елочки

22.12.2016 16:20 ПЛН, Псков

Полистовский заповедник подвел итоги конкурса на оригинальную поделку в виде новогодней елочки, организатором которого выступил.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь заповедника «Полистовский» Ксения Антонова, без исключения все участники проявили творческую фантазию и активность в создании поделок, поступило немало разнообразных и креативных работ. В этом году в конкурсе приняли участие ребята из 8 районов Псковской области: 10 школ, 2 детских садов и 1 гимназии, всего 197 поделок.

Во всех номинациях были определены победители, которым будут вручены грамоты и памятные подарки от Полистовского заповедника.

Победители категории «Младшая группа»:

I место – Елизавета Дёмкина (Бежаницкая школа, 1 «В» кл.)

II место – Евгения Бутырская (Локнянская школа, 1 кл.)

III место – Екатерина Тимофеева (Бежаницкая школа, 2 «Б» кл.)

Победители категории «Старшие классы»:

I место – Никита Ефимов (Дедовическая средняя школа №2)

II место – Иван Иванов (Дедовическая средняя школа №2)

III место – Иван Васильев (Миритиницкая средняя школа)

Поощрительные подарки получат:

Виктория Сорокина (Бежаницкая средняя школа, 2 «Б» кл.)

Кирилл Мурашов (Локнянская средняя школа)

Софья Лутковская (Великолукская средняя общеобразовательная школа №13)

Алеся Михайлова (Дедовическая средняя общеобразовательная школа)

Участники, которые не заняли призовые места, получат благодарственные письма от Полистовского заповедника.

Большинство поделок будут розданы различным организациям и жителям поселка Бежаницы во время акции «Сбережем зеленую ель», которая состоится 25 декабря в 11.00.

Источник: Псковская Лента Новостей



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