В гипермаркете «Лента» пройдет акция приставов «В Новый год - без долгов»

23 декабря, с 17.00 до 19.30, судебные приставы-исполнители Пскова в гипермаркете «Лента» проведут акцию « В Новый год - без долгов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в гипермаркете «Лента» будет работать мобильный проверочный пункт, в котором посетители магазина смогут узнать о наличии, либо отсутствии задолженности, оплатить долг и получить необходимую консультацию.

Напомним, что 16 декабря такая же акция проходила в гипермаркете «Империал», где более 100 посетителей захотели проверить, нет ли у них долгов.

Цель акции «В Новый год - без долгов» - побудить максимально большое количество должников освободиться от задолженности, а также создание более удобных для псковичей условий для оплаты своих долгов.

Любой желающий сможет узнать о своих долгах по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам и задолженностям других категорий, просто обратившись в мобильный проверочный пункт.

В течение нескольких секунд судебные приставы-исполнители с помощью ноутбука определят наличие, либо отсутствие за посетителем магазина задолженностей. Здесь же можно будет расплатиться по долгам, получить необходимые консультации.

Управление ФССП России по Псковской области настоятельно рекомендует жителям Пскова и области погасить в декабре задолженности по исполнительным производствам и вступить в Новый год свободными от долгов.

Источник: Псковская Лента Новостей