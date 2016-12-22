В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, переворачивающая мир с ног на голову

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка специально к новогодним каникулам - «XPLACE 60 минут будущего». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, первые посетители этой выставки сегодня уже смогли одной только силой мысли поднять в воздух вертолет, перенеслись в юрту степных кочевников и в эпоху динозавров и как следует там осмотрелись, попробовали рисовать, воспринимая мир вверх ногами, и покатались на гироскутере.

В выставочном зале Псковского музея-заповедника, где в обычные дни тихо, сегодня раздавались возгласы удивления, хохот, визг и топот. Школьники со всего города валом валят на выставку, где представлено столько необычного и интересного.

Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают все вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию.

Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой, аттракционы дополненной реальностиэ Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе.

В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом.

Напомним, что эта выставка продлится до 29 января, она работает с 11.00 до 18.00. Выходные дни: каждый понедельник и 27 декабря. Стоимость билетов: детский (до 5 лет) – бесплатно, школьный (до 16 лет) – 200 руб./чел., взрослый – 250 руб./чел.

Источник: Псковская Лента Новостей