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Мокрый снег и дождь вновь прогнозируют синоптики в Псковской области

22.12.2016 17:58 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек.

Температура по области -2…+3 градуса.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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