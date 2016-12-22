Глава Пскова Иван Цецерский рассчитывает, что городской бюджет будет принят во втором чтении 28 декабря

Публичные слушания по проекту бюджета города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов начались в Псковской городской Думе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проводит слушания, в соответствии с уставом муниципалитета, глава города Иван Цецерский. Также в зале присутствуют начальник городского финансового управления администрации Тамара Винт как основной докладчик по вопросу, председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов, депутаты гордумы, представители профильных комитетов управлений администрации Пскова и горожане.

Напомним, 16 декабря, в ходе очередной 76-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли бюджет города в первом чтении, утвердив его основные параметры. Общий объем доходов на 2017 год составляет 3,33 млрд рублей, общий объем расходов - 3,46 млрд рублей. Дефицит внесенного бюджета - 128 млн рублей (10%). На плановый период бюджет бездефицитный. Общий объем доходов и расходов на 2018 год равен 3,3 млрд рублей, в 2019 году доходы также планируются равными расходам и составляют 3,26 млрд рублей.

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета являются обязательной процедурой перед принятием главного финансового документа во втором чтении. С основным докладом сегодня выступит начальник городского финансового управления Тамара Винт. Затем будет предоставлено слово присутствующим в зале. В первоочередном порядке возможность высказаться будет предоставлена тем, кто заранее уведомили оргкомитет о намерении выступить с предложениями и суждениями. Таких человек пять.

Открывая слушания, глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что контрольные цифры бюджета, доведенные до города областным финуправлением, учли основные интересы областного центра. «По опыту мы всегда начинаем год с небольшими цифрами бюджета, но потом они ощутимо увеличиваются», - пояснил он и выразил надежду, что бюджет города будет принят депутатами гордумы во втором чтении в среду, 28 декабря. «Это важно сделать, чтобы вовремя провести все конкурсные процедуры по работам, связанным с ремонтом дворов, межквартальных проездов и дорог», - сказал глава города и поблагодарил городское финуправление и администрацию в целом, а также бюджетный комитет гордумы за кропотливую работу над бюджетом.

Источник: Псковская Лента Новостей