1,5 тысячи сотрудников силовых структур обеспечат безопасность и правопорядок жителей Псковской области во время новогодних каникул

1,5 тысячи сотрудников силовых структур обеспечат безопасность и правопорядок жителей Псковской области во время новогодних каникул .Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, заседание областной антитеррористической комиссии под руководством губернатора Андрея Турчака состоялось в четверг, 22 декабря, в администрации региона. Одной из главных тем повестки дня стал вопрос обеспечения охраны общественного правопорядка и антитеррористической безопасности на территории субъекта РФ в период новогодних и рождественских праздников. К обсуждению этого вопроса в режиме видеоконференцсвязи были подключены руководители всех муниципальных образований.

«Наша задача, чтобы новогодние и рождественские праздники прошли на высоком организационном уровне с точки зрения общественной безопасности и антитеррористической защищенности в местах массового скопления граждан во всех районах области», — сказал, открывая совещание, Андрей Турчак и призвал глав муниципалитетов уделить этому вопросу повышенное внимание.

Представители силовых структур региона доложили о готовности к предстоящим новогодним торжествам. Все ведомства перешли на усиленный вариант несения службы.

Сотрудники управления МВД России по Псковской области совместно с кинологической службой проводят дополнительные проверки мест массового скопления людей, отрабатывают жилой сектор на предмет выявления взрывных устройств и посторонних предметов и другие мероприятия. Безопасность и правопорядок в период новогодних каникул будут обеспечивать порядка 1,5 тысяч сотрудников силовых структур, дружинники, а также специалисты охранных организаций.

Управление МЧС России по Псковской области проводит проверки на 377 объектах с массовым пребыванием детей и 25 мест торговли пиротехникой в части соблюдения требований пожарной безопасности. Согласно расчету необходимых сил и средств в новогодние праздники будут дежурить более 1 тыс 200 спасателей, в их распоряжении будет находиться 215 единиц техники.

Управление ФСБ России по Псковской области также проводит планомерную профилактическую и оперативную работу по обеспечению безопасности граждан. Начальник управления Алексей Кальян обратился к жителям региона с просьбой проявлять повышенную бдительность во время новогодних каникул и в случае каких-либо подозрений звонить на телефоны доверия.

Отдельно члены антитеррористической комиссии проработали вопросы организации дежурств медицинских и транспортных служб во время проведения массовых праздников.

«Новогодние праздники для граждан, но не для нас. Все должны быть на рабочем месте», — подытожил Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей