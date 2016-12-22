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Безвозмездные поступления в бюджет Пскова-2017 планируются в объеме 1 млрд 670 млн 647 тыс рублей

22.12.2016 18:21 ПЛН, Псков

Безвозмездные поступления в бюджет Пскова в 2017 году планируются в объеме 1 млрд 670 млн 647 тыс рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на публичных слушаниях по проекту городского бюджета сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

В частности, как следует из проекта бюджета, объем дотаций в следующем году планируется на уровне 35 млн 168 тыс, субсидий - 435 млн 438 тыс рублей. В том числе, субсидии на питание школьников составят 52 млн 080 тыс рублей, на жилье молодым семьям субсидий не предусмотрено. На развитие внутреннего туризма Пскову в виде субсидий выделяется 56 млн. 724 тыс рублей, на капремонт дворов и дворовых проездов - 296 млн рублей. Субсидии на создание условий для осуществления ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде субсидий будет выделено 4 млн 100 тыс рублей.

Объем субвенций, который будет выделен Пскову в 2017 году, прогнозируется на уровне 1 млрд 188 млн 699 тыс рублей. В том числе субвенции на обеспечение жильем детей-сирот составят 60 млн 886 тыс рублей, на нужды образования - 1 млн 049 тыс 894 рубля, на поддержку педагогов - 15 млн. 880 тыс рублей.

Объем «иных межбюджетных трансфертов» в следующем году ожидается на уровне 11 млн 342 тыс. рублей.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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