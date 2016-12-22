Ремонт улицы Рельсовой, «открыточки» медикам и «фишечки» для Ганзы предложил псковский общественник на бюджетных слушаниях

Если ехать по улице Рельсовой даже на внедорожнике, можно потерять колеса, сообщил псковский фельдшер Иван Васильев на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на будущий год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы все понимаем, что бюджет будет сложным, но есть вопросы, которые требуют решения. Так, ремонта требует улица Рельсовая в районе депо. Там можно потерять колеса, если даже ехать на внедорожнике», - заметил пскович, рекомендовав главе города выехать на место и лично в этом убедиться.

Также он призвал городские власти повысить престиж профессии воспитателя и привлечь средства на муниципальную надбавку воспитателям в размере 3 тыс рублей. Еще одно предложение, которое высказал Иван Васильев — заложить деньги в бюджете Пскова, чтобы поздравить с днем медработника коллектив псковской станции скорой помощи. «Бюджет не обеднеет, если найдет 4 - 12 тыс рублей, чтобы купить людям тортики и открыточки», - полагает он.

Кроме того, выступающий предложил превратить Дом Батова в медицинский музей, тем более что много лет там было медучилище и общежитие при медучилище. «На втором этаже до сих пор висит клятва Гиппократа», - заметил он.

Особо Иван Васильев остановился на проведении Ганзейских дней в Пскове. На его взгляд, «фишечкой» ганзейских дней могут стать шахматный турнир и турнир по самбо, которые следует провести в эти дни.

Источник: Псковская Лента Новостей