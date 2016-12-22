Полиция рассчитывает на помощь граждан в расследовании разбойного нападения на финансовое учреждение в Великих Луках

Полиция Великих Лук расследует разбойное нападение на финансовое учреждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на брифинге 22 декабря начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Великие Луки подполковник полиции Андрей Дельцов напомнил собравшимся, что вечером 16 декабря в здании финансового учреждения по улице Зверева в Великих Луках было совершено разбойное нападение.

Неизвестный, урожая предметом, похожим на пистолет, завладел крупной денежной суммой и скрылся. Его приметы: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темные куртку, брюки и кроссовки. На голове - черная горнолыжная шапка и темные очки.

Как подчеркнул Андрей Дельцов, в работе по раскрытию данного преступления задействованы опытные сотрудники как ОМВД России по г.Великие Луки, так и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. Ход расследования контролируется руководством УМВД.

В настоящее время полиция располагает определенной оперативной информацией, отрабатывает различные версии. Вместе с тем, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем гражданам, обладающим сведениями о данном преступлении, оказать помощь следствию.

Контактные телефоны:

дежурная часть - 8(811-53) 52794

уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.

Принимаются и анонимные обращения. Кроме того, администрация финансового учреждения гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства.

Вопросы, которые задавали на брифинге журналисты, касались не только обсуждаемой темы. Интересовала их, в частности, и ситуация с участившимися в последнее время случаями мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники взламывают аккаунты в Интернете и обманным путем завладевают деньгами пользователей.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность и предельную осмотрительность в общении с незнакомцами, которые предлагают в социальных сетях свои услуги или обращаются с какими-либо просьбами.

Источник: Псковская Лента Новостей