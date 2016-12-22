88,5% от общих расходов бюджета Пскова на 2017 год предусмотрены на реализацию муниципальных программ

88,5% от общих расходов бюджета Пскова на 2017 год предусмотрены на реализацию муниципальных программ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на публичных слушаниях по проекту городского бюджета сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Проект бюджета, по ее словам, сформирован по программному принципу на основе 12 муниципальных программ, учитывающих основные направления деятельности органов местного самоуправления: защита населения от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, противодействие преступности, культура, образование, физкультура и спорт, обеспечение жителей Пскова жильем, повышение комфортности проживания в Пскове, развитие и содержание улично-дорожной сети, энергоэффективность, повышение качества ЖКУ, содействие экономическому развитию Пскова, совершенствование муниципального управления.

Общий объем расходов бюджета в 2017 году составит 3 460 460,5 тыс. рублей. На программную деятельность запланированы расходы в сумме 3 063 481,8 тыс. рублей, что на 26,4% меньше расходов текущего года. Снижение расходов в значительной мере обусловлено сокращением доведенных объемов финансирования расходов за счет средств межбюджетных трансфертов.

Расходы на реализацию муниципальных программ проектом составляют 88,5% от общих расходов бюджета. Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления предусмотрены в сумме 396 978,7 тыс. рублей, что на 8,3% больше расходов 2016 года.

В первоочередном порядке в проект бюджета включены ассигнования на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе оплату труда с начислениями работников бюджетных учреждений; оплату за коммунальные услуги бюджетных учреждений; питание в дошкольных учреждениях образования.

Источник: Псковская Лента Новостей