Повысить качество ремонта кровель жилых домов Пскова в 2017 году призвал депутат Владимир Воробьев

Повысить качество ремонта кровель жилых домов Пскова в 2017 году призвал депутат Псковской городской Владимир Воробьев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступая на публичных слушаниях по бюджету, он отметил, что «бюджет сбалансирован, и люди, которые над ним работали, проявили максимум напряженности, вдумчивости и сверстали бюджет». «То, что он имеет макроэкономическую устойчивость, очень важно в наше непростое время. С другой стороны, надо отметить, что он имеет предпосылки для экономического роста — это видно», - отметил депутат.





При этом Владимир Воробьев, ссылаясь на многочисленные жалобы псковичей, предложил повысить в будущем году качество ремонта кровель жилых домов. «Кровли текут, их ремонт проводится крайне плохо. Надо обратить на это внимание в будущем году, предусмотреть достаточно средств и чтобы управляющие компании в течение лета этот вопрос полностью закрывали», - сказал депутат.



Также он обозначил проблему обеспечения жильем молодых семей. «В очереди на жилье стоят около 800 семей, а средств ежегодно выделяется только на 15 — 17 семей», - резюмировал он.



Добавим, свои предложения по проекту бюджета высказали также депутаты Валерий Лесников, Любовь Николаева, представители общества слепых. Все они будут учтены при подготовке проекта бюджета ко второму чтению. Резюмируя слушания, председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов тоже высказал ряд предложений и отметил, что в целом проект бюджета вполне готов к рассмотрению во втором чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей