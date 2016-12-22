Спустя 15 лет в Порхове снова заработал кинотеатр

Кинотеатр «Родина» в Порхове, закрытый 15 лет назад, возобновил свою работу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, торжественная церемония открытия состоялась в четверг, 22 декабря. Символическую красную ленточку перерезали глава Порховского района Виктор Степанов, директор Порховского краеведческого музея Светлана Григорьева и руководитель строительной организации Игорь Смирнов.

«Сегодня мы присутствуем при втором рождении кинотеатра. Это знаковый и праздничный день для Порховского района. Год кино, объявленный в России, у нас „выстрелил“. Надеюсь, новый кинотеатр станет уникальным информационным и культурным центром района, местом для встреч с друзьями», — сказал на открытии Виктор Степанов. Глава района поблагодарил Министерство культуры РФ, администрацию области за помощь в создании современного кинозала и пожелал, чтобы кинотеатр никогда не пустовал, собирал аншлаги и в нем показывали только хорошие фильмы.

Порховская «Родина» — первый кинотеатр в регионе, переоснащенный в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов.

В 2015 году по федеральной программе были выделены средства на приобретение специализированного оборудования, и все это время местные жители с нетерпением ждали открытия обновленного кинотеатра. Летом было привезено новое оборудование — цифровой кинопроектор с системой 3D, современная акустическая система и киноэкран. Старое кинооборудование музейные работники намерены использовать в экспозициях, посвященных истории Порховского края.

На средства областного и районного бюджетов провели капитальный ремонт здания: заменили кресла и пол в зрительном зале, стены обшили шумоизоляционными панелями, опустили поток для лучшего звучания аудиосистемы.

На первый киносеанс всероссийской премьеры новогодней комедии «Елки-5» порховчане пришли семьями. Все 144 места в зале были заняты.

Напомним, в будущем году сразу в нескольких муниципалитетах региона откроются современные кинозалы. Средства на их переоборудование также будут выделены по программе Министерства культуры РФ.

Здание кинотеатра «Родина» было построено в 1959 году. В начале 1990-х годов, в связи с появлением видеокассет, интерес к кинотеатру постепенно угас. В 2006 году краеведческий музей Порхова стал активно использовать помещение кинотеатра для размещения выставочных экспозиций.

Источник: Псковская Лента Новостей