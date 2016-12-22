Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бюджет 2017: на пути к компромиссу Для экономных мам ЖКХ не интересует молодежь «Дед Мороз. Начало» Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Лучшая интерьерная печать в Пскове Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Купи у фермера Новогодний ЦДИ
«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

«Балтийский лизинг»: 2016-й стал годом роста и развития

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Пскове Алексей Сахаров рассказал о предварительных итогах работы компании в 2016 году и тенденциях развития российского рынка лизинга. - Алексей Владимирович,...5



Спустя 15 лет в Порхове снова заработал кинотеатр

22.12.2016 19:18 ПЛН, Псков

Кинотеатр «Родина» в Порхове, закрытый 15 лет назад, возобновил свою работу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, торжественная церемония открытия состоялась в четверг, 22 декабря. Символическую красную ленточку перерезали глава Порховского района Виктор Степанов, директор Порховского краеведческого музея Светлана Григорьева и руководитель строительной организации Игорь Смирнов.

«Сегодня мы присутствуем при втором рождении кинотеатра. Это знаковый и праздничный день для Порховского района. Год кино, объявленный в России, у нас „выстрелил“. Надеюсь, новый кинотеатр станет уникальным информационным и культурным центром района, местом для встреч с друзьями», — сказал на открытии Виктор Степанов. Глава района поблагодарил Министерство культуры РФ, администрацию области за помощь в создании современного кинозала и пожелал, чтобы кинотеатр никогда не пустовал, собирал аншлаги и в нем показывали только хорошие фильмы.

Порховская «Родина» — первый кинотеатр в регионе, переоснащенный в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов.

В 2015 году по федеральной программе были выделены средства на приобретение специализированного оборудования, и все это время местные жители с нетерпением ждали открытия обновленного кинотеатра. Летом было привезено новое оборудование — цифровой кинопроектор с системой 3D, современная акустическая система и киноэкран. Старое кинооборудование музейные работники намерены использовать в экспозициях, посвященных истории Порховского края.

На средства областного и районного бюджетов провели капитальный ремонт здания: заменили кресла и пол в зрительном зале, стены обшили шумоизоляционными панелями, опустили поток для лучшего звучания аудиосистемы.

На первый киносеанс всероссийской премьеры новогодней комедии «Елки-5» порховчане пришли семьями. Все 144 места в зале были заняты.

Напомним, в будущем году сразу в нескольких муниципалитетах региона откроются современные кинозалы. Средства на их переоборудование также будут выделены по программе Министерства культуры РФ.

Здание кинотеатра «Родина» было построено в 1959 году. В начале 1990-х годов, в связи с появлением видеокассет, интерес к кинотеатру постепенно угас. В 2006 году краеведческий музей Порхова стал активно использовать помещение кинотеатра для размещения выставочных экспозиций.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31