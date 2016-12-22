Иван Цецерский поставил задачу в сфере ЖКХ на 2017 год: не сбавлять темпов, рационально расходовать средства и следить за качеством работ

Глава города Пскова Иван Цецерский продолжает ряд встреч по обсуждению бюджета муниципалитета на 2017 год с бюджетополучателями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, рабочее совещание состоялось с представителями сферы жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, начальник управления городского хозяйства Алексей Захаров, начальник финансового управления Тамара Винт, председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Евгений Самуйлов, финансисты, директора муниципальных коммунальных предприятий.

Начальник управления городского хозяйства Администрации города Алексей Захаров рассказал, что по итогам уходящего года УГХ сработало достаточно эффективно: выполнены запланированные ремонты 46-ти дворов, установлены 12 новых детских игровых комплексов, выполнен ремонт моста 50-летия Октября: «Ремонт моста 50-летия Октября - это самый крупный объект города в этом и по финансированию, и по объемам работ, и по своей значимости для Пскова».

Глава Пскова Иван Цецерский поинтересовался, в каком объеме заложено финансирование на 2017 год по спилу аварийных деревьев: «Тема для городского хозяйства более чем актуальная, за минувший год Псков пережил 60 штормовых предупреждений, практически после каждого из них приходилось оперативно убирать упавшие деревья». Начальник УГХ ответил, что на следующий год на снос аварийных деревьев, которых в данной момент в очереди более двух тысяч, заложено 4,5 миллиона рублей.

На следующий год будут отремонтирована улица Старотекстильная, Красноармейская набережная в сторону Шабанов. Увеличены суммы финансирования на содержание улично-дорожной сети, парков и скверов.

Подводя итоги встречи, глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что следующий год будет трудным: «Работы будет много по ремонту дворовых территорий, мы рассчитываем на серьезную поддержку федерации, объем может увеличиться до трех раз по сравнению с этим годом. Псков должен получить средства и на реконструкцию улицы Свердлова, где предстоит очень большая работа. Наша общая задача - не сбавлять темпов, рационально расходовать средства и следить за качеством».

Источник: Псковская Лента Новостей