Рекомендовано к принятию положение о комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламенту Псковского областного Собрания депутатов

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал принять положение о комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламенту Псковского областного Собрания депутатов.

Как сообщила депутатам начальник правового управления Любовь Цибулькина, в ноябре образована комиссия, определен ее персональный состав. Теперь необходимо принять положение – каким образом будет строиться работа комиссии. Основные положения нашли отражение в регламенте.

Комиссия контролирует соблюдение регламента и законов области, определяющих статус депутата Собрания, соблюдение правил депутатской этики, рассматривает вопросы соблюдения ограничений для депутатов, рассматривает вопросы социально – бытового, материально – технического обеспечения деятельности депутатов, дает разъяснения положений регламента на сессии Собрания, информирует Собрание о выраженном желании депутата о переходе из одного комитета, комиссии в другой комитет или комиссию.

Комиссия вправе запрашивать от органов исполнительной власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан необходимые документы, информацию и материалы по вопросам, рассмотрение которых относится к компетенции Комиссии.

Комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей органов исполнительной власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан, запрашивать и получать от депутата объяснения, в том числе в письменной форме, в случае нарушения им регламента, Правил депутатской этики депутатов.

Заседания комиссии являются, как правило, открытыми. По решению комиссии заседания могут быть закрытыми. Депутаты, не являющиеся членами комиссии, могут присутствовать на таких заседаниях с предварительным уведомлением председателя.

Источник: Псковская Лента Новостей