200-летию первого приезда Пушкина в родовое имение будут посвящены события LI Всероссийского праздника поэзии в Михайловском

В Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам подготовки и проведения в 2017 году Пушкинского праздника поэзии, сообщает «Российская газета». В работе заседания, которое вёл глава оргкомитета LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, советник президента Российской Федерации Владимир Толстой, приняли участие представители федеральных и региональных министерств, ведомств и учреждений, представители властных структур, деятели культуры.

Издание приводит отдельные подробности рабочей встречи и мнения её участников. В частности, со ссылкой на директора Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича газета сообщает, что своего рода девизом праздничных событий 2017 года в Пушкинском заповеднике станет слоган «Первая встреча» — ведь в наступающем году исполнится 200 лет с того дня, как Александр Пушкин впервые посетил родовое имение.

Рассказал Георгий Василевич и о планах возродить на празднике формат «пушкинской лекции» — обращение того или иного учёного к личности и творчеству поэта. Шла речь также о вероятном продолжении работы над записью аудиособрания сочинений Пушкина (напомним, что подобные записи в разные годы в рамках праздников поэзии проходили в усадьбе «Михайловское», на Острове уединения), о намерениях организаторов сделать праздник международным, пригласив на него воспитанников зарубежных школ, изучающих русский язык, о театрализованных экскурсиях и многом другом.

Источник: Псковская Лента Новостей