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Не все случаи недостоверного информирования псковскими депутатами о доходах теперь будут обязательно публиковаться в СМИ

22.12.2016 22:07 ПЛН, Псков

Не все случаи недостоверного информирования псковскими депутатами о доходах теперь будут обязательно  публиковаться в СМИ. 22 декабря комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Псковской области «О комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов».

Поправка вносится в связи с изменением федерального законодательства.

В текст регионального закона предлагается внести уточнение, касающееся подачи депутатами ежегодных деклараций о доходах – обязанность проинформировать граждан посредством официального печатного издания Собрания, о том, что депутат подал недостоверные либо неполные сведения о своих доходах, наступает только в том, случае, если неточность в декларации была заведомо преднамеренной и не связана с техническими ошибками.

Часто бывают случаи, когда сведения недостоверные, но неточность была не заведомо преднамеренной. Например, автомобиль находится в угоне, но числится за депутатом. Или старая лодка сгнила, но записана на депутата. Чтобы исключить такие ситуации, внесена поправка в федеральный закон, а теперь будет вноситься и в региональный. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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