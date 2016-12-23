Вклад в банке можно будет открыть по скайпу

Вклад в банке можно будет открыть даже по скайпу. Об этом сообщили замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ, которые работают над соответствующими поправками в законодательство.



По мнению чиновников, клиенту понадобится лишь один раз прийти в отделение банка, чтобы предъявить документы, сдать биометрические параметры для идентификации получить там логин и пароль.



«С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия», – рассказал «Известиям» Андрей Козырев.



Под биометрией понимаются отпечатки пальцев и сетчатки глаза.



Более того, после прохождения идентификации в одном банке, клиенту будут доступны и других кредитных учреждений.



Кроме удобства для граждан, такие меры позволят существенно снизить затраты банков на поддержание сети реальных офисов с персоналом, что особенно актуально в нынешних экономических условиях.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вклад и кредит по скайпу.





Источник: Псковская Лента Новостей