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Вклад в банке можно будет открыть по скайпу

23.12.2016 09:12 ПЛН, Псков

Вклад в банке можно будет открыть даже по скайпу. Об этом сообщили замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ, которые работают над соответствующими поправками в законодательство.

По мнению чиновников, клиенту понадобится лишь один раз прийти в отделение банка, чтобы предъявить документы, сдать биометрические параметры для идентификации получить там логин и пароль.

«С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия», – рассказал «Известиям» Андрей Козырев.

Под биометрией понимаются отпечатки пальцев и сетчатки глаза.

Более того, после прохождения идентификации в одном банке, клиенту будут доступны и других кредитных учреждений.

Кроме удобства для граждан, такие меры позволят существенно снизить затраты банков на поддержание сети реальных офисов с персоналом, что особенно актуально в нынешних экономических условиях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вклад и кредит по скайпу.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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