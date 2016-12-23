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120 богослужений были совершены правящим архиереем Великолукской епархии в уходящем году

23.12.2016 09:32 ПЛН, Псков

22 декабря в большом зале Епархиального управления под председательством епископа Великолукского и Невельского состоялось ежегодное итоговое Епархиальное собрание Великолукской епархии.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, в президиуме собрания присутствовали: архимандрит Макарий (Швайко), игумен Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря; протоиерей Петр Нетреба, благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г. Невель; игумен Савватий (Донченко), благочинный Великолукского церковного округа, настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки.
 
 
В Епархиальном собрании приняли участие члены Епархиального совета, благочинные церковных округов, настоятели и клирики приходов Великолукской епархии.
 
 
Открывая заседание, епископ Великолукский и Невельский Сергий представил повестку дня.
 
Заместителем председателя Епархиального собрания был избран протоиерей Петр Нетреба, секретарем - игумен Савватий (Донченко).
Для подписания протокола, избраны протоиерей Стефан Вахрушев, благочинный Новоржевского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова г.Новоржев и монахиня Иулиания (Харун) делопроизводитель епархиального управления.
 
В начале своего доклада епископ Великолукский и Невельский Сергий по традиции огласил краткие статистические сведения по епархии. 
 
По состоянию на 1 декабря 2016 года Великолукская епархия состоит из четырех благочиний - это Великолукский, Невельский, Новоржевский и Опочецкие церковные округа. Количество приходов составляет 54; количество монастырей - 1 (мужской), так же при Воскресенском храме п. Клин существует женская монашеская община. Общее число клириков в священном сане составляет 81, из них: архимандритов - 3; игуменов - 3; протоиереев - 15; иеромонахов - 15; иереев - 34; иеродиаконов - 5; диаконов - 6. За штатом находятся 3 клирика.
 
За прошедший год правящим архиереем совершено более 120 богослужений, 13 хиротоний (9 священнических и 4 диаконских), освящено 6 храмов и 3 часовни, совершено 4 монашеских пострига.
 
Участникам Епархиального собрания был представлен состав Епархиального совета, Епархиального суда и Епархиальных отделов. В ходе собрания состоялись выборы Епархиальной ревизионной комиссии.
 
По окончании доклада были заслушаны годовые отчеты руководителей Епархиальных отделов:
- протоиерея Сергия Матвеева, руководителя отдела по религиозному образованию и катехизации;
- протоиерея Димитрия Соловьева, руководителя Миссионерского отдела;
- иерея Александра Петрякова, руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами;
- иерея Василия Нетребы, руководителя отдела по тюремному служению;
- иерея Димитрия Ласкина, руководителя молодежного отдела.
 
Завершая Епархиальное собрание, владыка Сергий поблагодарил всех священнослужителей и церковных работников Великолукской епархии за труды, понесённые в уходящем 2016 году.
 
«Будем молиться, чтобы Господь и впредь не лишил нас Своей помощи. Призываю на всех Божие благословение и Покров Царицы Небесной над всеми вами и над нашей Великолукской епархией» - заключил епископ Сергий.

Источник: Псковская Лента Новостей



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