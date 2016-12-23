120 богослужений были совершены правящим архиереем Великолукской епархии в уходящем году

22 декабря в большом зале Епархиального управления под председательством епископа Великолукского и Невельского состоялось ежегодное итоговое Епархиальное собрание Великолукской епархии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, в президиуме собрания присутствовали: архимандрит Макарий (Швайко), игумен Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря; протоиерей Петр Нетреба, благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора г. Невель; игумен Савватий (Донченко), благочинный Великолукского церковного округа, настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Великие Луки.

В Епархиальном собрании приняли участие члены Епархиального совета, благочинные церковных округов, настоятели и клирики приходов Великолукской епархии.

Открывая заседание, епископ Великолукский и Невельский Сергий представил повестку дня.

Заместителем председателя Епархиального собрания был избран протоиерей Петр Нетреба, секретарем - игумен Савватий (Донченко).

Для подписания протокола, избраны протоиерей Стефан Вахрушев, благочинный Новоржевского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова г.Новоржев и монахиня Иулиания (Харун) делопроизводитель епархиального управления.

В начале своего доклада епископ Великолукский и Невельский Сергий по традиции огласил краткие статистические сведения по епархии.

По состоянию на 1 декабря 2016 года Великолукская епархия состоит из четырех благочиний - это Великолукский, Невельский, Новоржевский и Опочецкие церковные округа. Количество приходов составляет 54; количество монастырей - 1 (мужской), так же при Воскресенском храме п. Клин существует женская монашеская община. Общее число клириков в священном сане составляет 81, из них: архимандритов - 3; игуменов - 3; протоиереев - 15; иеромонахов - 15; иереев - 34; иеродиаконов - 5; диаконов - 6. За штатом находятся 3 клирика.

За прошедший год правящим архиереем совершено более 120 богослужений, 13 хиротоний (9 священнических и 4 диаконских), освящено 6 храмов и 3 часовни, совершено 4 монашеских пострига.

Участникам Епархиального собрания был представлен состав Епархиального совета, Епархиального суда и Епархиальных отделов. В ходе собрания состоялись выборы Епархиальной ревизионной комиссии.

По окончании доклада были заслушаны годовые отчеты руководителей Епархиальных отделов:

- протоиерея Сергия Матвеева, руководителя отдела по религиозному образованию и катехизации;

- протоиерея Димитрия Соловьева, руководителя Миссионерского отдела;

- иерея Александра Петрякова, руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами;

- иерея Василия Нетребы, руководителя отдела по тюремному служению;

- иерея Димитрия Ласкина, руководителя молодежного отдела.

Завершая Епархиальное собрание, владыка Сергий поблагодарил всех священнослужителей и церковных работников Великолукской епархии за труды, понесённые в уходящем 2016 году.

«Будем молиться, чтобы Господь и впредь не лишил нас Своей помощи. Призываю на всех Божие благословение и Покров Царицы Небесной над всеми вами и над нашей Великолукской епархией» - заключил епископ Сергий.

Источник: Псковская Лента Новостей