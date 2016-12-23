Последняя в 2016 году сессия гордумы Пскова, на которой будет приниматься бюджет во втором чтении, состоится 28 декабря

В среду, 28 декабря, состоится очередная 77-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня сессии включено 20 вопросов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, ключевым вопросом заседания станет принятие бюджета Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором чтении.

Также в ходе сессии будут рассмотрены условия приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека № 2», а также внесены изменения в некоторые муниципальные нормативные правовые акты. Планируется, что депутаты предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям.

Источник: Псковская Лента Новостей