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Последняя в 2016 году сессия гордумы Пскова, на которой будет приниматься бюджет во втором чтении, состоится 28 декабря

23.12.2016 09:51 ПЛН, Псков

В среду, 28 декабря, состоится очередная 77-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня сессии включено 20 вопросов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, ключевым вопросом заседания станет принятие бюджета Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором чтении.

Также в ходе сессии будут рассмотрены условия приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека № 2», а также внесены изменения в некоторые муниципальные нормативные правовые акты. Планируется, что депутаты предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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