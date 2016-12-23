Пропавшая великолучанка Алена Шах найдена в Карелии

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки в ходе проведенных мероприятий установлено местонахождение Алены Николаевны Шах 1979 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее эта пропавшая без вести жительница Великих Лук была объявлена в розыск. Установлено, что в настоящее время она находится в Республике Карелия.

Стражи порядка выражают благодарность всем гражданам, оказавшим содействие полиции в ее розыске.

Источник: Псковская Лента Новостей