Зооветспециалисты сельхозпредприятий Псковского района подвели итоги года

В СПК колхоз «Передовик» состоялся семинар-совещание с зооветспециалистами сельхозпредприятий Псковского района, на котором состоялось подведение итогов работы селькохозяйственных предприятий в отрасли животноводства в 2016 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, в семинаре приняли участие заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров, специалисты районного комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам, председатель СПК колхоз «Передовик» Михаил Бочканов, зооветспециалисты сельхозпредприятий района, специалисты госветслужбы, заместитель генерального директора по качеству Псковского гормолзавода Надежда Петрова, начальник лаборатории Псковского гормолзавода Ольга Коновалова.

Открыл мероприятие председатель районного комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам Анатолий Иванов. С информацией о итогах работы СПК колхоз «Передовик» за 11 месяцев 2016 года выступил председатель колхоза Михаил Бочканов. По его словам, колхоз имеет 2700 голов скота из них 900 голов дойное стадо, надой молока на одну корову составляет 5000 литров молока за 11 месяцев 2016 года. Предприятие в этом году продало 242 тонны мяса, 4494 тонны молока. Каждый год в колхозе идет оздоровление стада, меняется по 200 голов скота, что несет с собой дополнительные денежные затраты для предприятия.

Информацию о предварительных итогах работы сельхозпредприятий Псковского района озвучила для присутствующих Галина Иванова, техник комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района. За одиннадцать месяцев 2016 года сельхозпредприятиями Псковского района произведено 18,6 тыс. тонн молока, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с 2015 годом на 242 кг увеличилась продуктивность дойного стада, этот показатель за одиннадцать месяцев составил 5654 килограмма. В районе произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 31,1 тыс. тонн, что на 21% больше прошлого года. Работники птицефабрики ООО «Племрепродуктор «Назия» произвели 21,3 тыс. тонн мяса птицы, ООО «ПсковАгроИнвест» произвели 9,1 тыс. тонн мяса свиней. Хозяйствами района произведено 718 тонн мяса крупного рогатого скота.

В 2017 году вступают в силу новые требования по ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое» для поставки на перерабатывающие предприятия. С информацией по новым требованиям выступила Надежда Петрова, заместитель генерального директора по качеству Псковского гормолзавода.

О состоянии эпизоотической обстановки на территории Псковского района доложил Александр Буллах, начальник ГБУ «СББЖ по Псковскому, Печорскому, Плюсскому, Гдовскому и Стругокрасненскому районам. Также он напомнил участникам семинара о необходимости соблюдения профилактических мер по заносу и распространению различных заболеваний скота.

Участники семинара-совещания посетили молочно-товарную ферму в СПК колхоз «Передовик», где ознакомились с содержанием и кормлением животных. Зооветспециалисты сельхозпредприятий поделились между собой опытом работы. Также участники семинара посмотрели механизированный процесс приготовления грубых кормов к скармливанию.

Заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров вручил зооветспециалистам сельхозпредприятий Благодарственные письма от администрации Псковского района, за высокий уровень профессионализма и трудового мастерства преданность своему делу, значимые показатели в работе, достигнутые в отрасли животноводства в 2016 году. В завершении мероприятия Владимир Петров подвел итоги семинара и отметил, что в целом по району результаты работы животноводства оцениваются положительно.

Источник: Псковская Лента Новостей