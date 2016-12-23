Администрация Пскова напоминает о мерах предосторожности при опасных заболеваниях животных

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова напоминает населению о том, что на территории Российской Федерации в фермерских хозяйствах и в дикой фауне за истекший период 2016 года выявлены опасные заболевания животных: африканская чума свиней, ящур крупного рогатого скота, сибирская язва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», на территории Псковской области в 2016 году было зафиксировано два случая заболевания африканской чумой свиней. Областной государственной ветеринарной службой проведены мероприятия в соответствии с инструкцией по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней.

Несмотря на то, что данное заболевание не опасно для человека, необходимо соблюдать следующие требования:

- на территорию города Пскова запрещается ввоз животных всех видов, в том числе птиц, а также продуктов животного и растительного происхождения, а также кормов без разрешения соответствующих служб;

- в личных подсобных хозяйствах необходимо соблюдать утвержденные в установленном порядке ветеринарно-санитарные правила содержания свиней в целях их воспроизведения, выращивания и реализации;

- не покупать мясо животного происхождения у незнакомых лиц с рук, в местах несанкционированной торговли живыми животными и продукцией животноводства, кормов животного происхождения;

- перед употреблением в пищу необходимо проводить термическую обработку свинины. Вирус погибает при температуре более 700 С.

При всех случаях заболевания свинопогловья, при наличии клинических признаков, гибели домашних свиней, птицы немедленно информировать ветеринарную службу города Пскова по телефону 73-40-55.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. Для человека это заболевание не опасно.

Источник: Псковская Лента Новостей