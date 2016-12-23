Псковский Красный Крест приглашает присоединиться к благотворительной акции «Рождественский подарок» для одиноких стариков Гдовского дома-интерната

Общественный транспорт
Депутат Всеволод Козловский попросил областной комитет по транспорту учесть жалобы жителей на ГППО «Славяне»2
В связи с проведением праздника Новогодней елки в Великих Луках в расписания автобусов вносятся изменения1
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В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов56
Законопроект о требованиях к обеспечению безопасности лифтов собираются внести в Госдуму в начале 2017 года1
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Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы
Информационный туристский центр разработает альтернативный путеводитель по нестандартным местам Псковской области