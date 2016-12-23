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Псковский Красный Крест приглашает присоединиться к благотворительной акции «Рождественский подарок» для одиноких стариков Гдовского дома-интерната

23.12.2016 11:25 ПЛН, Псков

Псковский Красный Крест продолжает благотворительную акцию по сбору подарков и денежных пожертвований для проживающих в Гдовском доме-интернате престарелых и инвалидов.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, во время дежурств в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал» сотрудники и волонтеры Псковского Красного Креста собрали денежных пожертвований более 49 000 рублей. Кроме того, неравнодушные псковичи безвозмездно передают для постояльцев социального учреждения необходимые подарки: средства личной гигиены, полотенца, теплые носочки, варежки и другие нужные для пожилых людей вещи. Особо необходимо отметить работу волонтеров Красного Креста. Первыми поддержали инициативу проведения благотворительной акции участницы проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове». Несмотря на преклонный возраст, активистки проекта дежурят в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал», раздают листовки, разъясняют посетителям торговых точек условия проведения акции, собирают подарки. После дежурства старшего поколения на смену приходят молодые волонтеры – студенты и школьники псковских образовательных учреждений. Таким образом, «Рождественский подарок» стал объединяющим началом для волонтеров разных поколений в Псковском Красном Кресте.
 
 
Акция по сбору подарков и денежных пожертвований продлится до 28 декабря, поэтому у каждого желающего есть время внести свой вклад в копилку добрых дел. Псковский Красный Крест приглашает псковичей присоединиться к благотворительной акции, пожертвовав любую сумму в копилки Красного Креста или купив необходимый подарок, предать его волонтерам Красного Креста, которые дежурят в торговых комплексах с 14.00 до 16.00 (будние дни) или с 14.00 до 18.00 (выходные дни). Также пожертвования и подарки можно принести в Псковский Красный Крест по адресу: Псков, ул. Советская, д. 85. Контактный телефон: 72-20-88.
 
Напомним, что финальным событием благотворительной акции «Рождественский подарок» станет визит 12 января 2017 года сотрудников Красного Креста и волонтеров Псковского колледжа искусств в Гдовский дом-интернат. Проживающие в социальном учреждении не только получат подарки, собранные или приобретенные на пожертвования во время акции, но и станут участниками праздничного концерта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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