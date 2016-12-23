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Милонов призвал отмечать в России День борьбы с абортами

23.12.2016 11:00 ПЛН, Псков

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил отмечать 18 ноября День борьбы с абортами, передает «Газета.Ru».
Милонов подготовил уже соответствующие поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России». Внести инициативу в парламент депутат планирует до конца недели.
 
По словам депутата, памятная дата обозначит отношение государства к абортам как к деструктивному явлению. Он отметил, что ежегодно женщины в России рожают 1,5 млн детей и делают 1 млн абортов.
 
«Учитывая изложенное, заслуживает уважения и признания со стороны государства деятельность по противодействию абортам как массовому деструктивному явлению в обществе. Таким образом, проектом предлагается определить день, посвященный борьбе с абортами, - 18 ноября», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту Милонова.
 
Милонов в записке указал, что 18 ноября 1920 года Наркомздрав и Наркомюст РСФСР издали постановление «Об охране здоровья женщин», и таким образом Россия стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины.

Источник: Псковская Лента Новостей



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