От улицы Инженерной до Силово-Медведово в Пскове появилось освещение

В рамках муниципального контракта выполнены работы по строительству линии наружного освещения от ул. Инженерной до ул. Силово-Медведово в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

С учетом перекрестков освещение улицы обеспечено восьмью опорами с 13-ю энергосберегающими светильниками, а также проложена кабельная линия протяженностью свыше двухсот метров.

Работы выполнены в рамках программы повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования «Город Псков». Срок гарантии - 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей