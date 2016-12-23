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От улицы Инженерной до Силово-Медведово в Пскове появилось освещение

23.12.2016 11:16 ПЛН, Псков

В рамках муниципального контракта выполнены работы по строительству линии наружного освещения от ул. Инженерной до ул. Силово-Медведово в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

С учетом перекрестков освещение улицы обеспечено восьмью опорами с 13-ю энергосберегающими светильниками, а также проложена кабельная линия протяженностью свыше двухсот метров.

Работы выполнены в рамках программы повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования «Город Псков». Срок гарантии - 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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