Сегодня: Пятница, 23 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Для экономных мам Обратный отсчет Бюджет 2017: на пути к компромиссу Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Новогодний ЦДИ Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Смешанный характер погоды сохранится в Псковской области до 6-7 января - Тала Нещадимова

Смешанный характер погоды сохранится в Псковской области до 6-7 января - Тала Нещадимова

Смешанный характер погоды сохранится в Псковской области до 6-7 января. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комиссии при администрации области по...8



Жительницу Пушкиногорского района будут судить за неуплату алиментов дочери

23.12.2016 11:32 ПЛН, Псков

Прокурором Пушкиногорского района утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина обязана к уплате алиментов в пользу Территориального отдела Пушкиногорского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, на содержание несовершеннолетней дочери, начиная с 10 июля 2015 года до достижения ребенком совершеннолетия.

Однако в период времени с 13 января 2016 года по 11 ноября 2016 года обвиняемая денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери не уплачивала. Общая сумма задолженности составила свыше 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 16 Пушкиногорского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31