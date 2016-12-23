Жительницу Пушкиногорского района будут судить за неуплату алиментов дочери

Прокурором Пушкиногорского района утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина обязана к уплате алиментов в пользу Территориального отдела Пушкиногорского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, на содержание несовершеннолетней дочери, начиная с 10 июля 2015 года до достижения ребенком совершеннолетия.

Однако в период времени с 13 января 2016 года по 11 ноября 2016 года обвиняемая денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери не уплачивала. Общая сумма задолженности составила свыше 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 16 Пушкиногорского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: Псковская Лента Новостей