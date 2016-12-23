Попытку узбекской фирмы провезти через границу незаявленные стройматериалы пресекли себежские таможенники

В Псковской области на латвийско-российской границе на таможенном посту МАПП Бурачки Себежской таможни с помощью инспекционно-досмотрового комплекса пресечена попытка перемещения незаявленного товара. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Себежской таможни Марина Кузьмина, грузовое автотранспортное средство, принадлежащее узбекской фирме-перевозчику, следовало из Литвы в Узбекистан. Согласно представленным перевозчиком товаросопроводительным документам в грузовом отделении транспортного средства перемещался товар: частичная отгрузка комплекта технологической линии по крашению хлопчатобумажной и синтетической пряжи для носочно-чулочных изделий в количестве 14 грузовых мест, общим весом 9230 кг.

В ходе таможенного контроля был проведен таможенный осмотр транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Анализ рентгеновского изображения и товаросопроводительных документов дал таможенникам основание предположить, что в грузовом отделении перемещается товар, сведения о котором отсутствуют в представленных товаросопроводительных документах.

В результате проведения таможенного досмотра было установлено, что в грузовом отделении транспортного средства вместо заявленного перемещаются строительные материалы и металлоизделия, а именно: металлические листы (209 штук), саморезы металлические (9 коробок), пена огнеупорная (50 штук), силикон огнеупорный (100 штук), изоляционная грунтовка (1 штука), изоляционная краска (1 штука), клей-герметик (35 штук), мастика (50 штук), облицовочные панели (90 штук), конек из металла (25 штук), металлический профиль (29 штук), металлические пластины (30 штук), металлические фланцы (12 штук). Стоимость незаявленного товара составила 974000 рублей.

Перевозчиком были нарушены требования, установленные статьей 159 Таможенного кодекса Таможенного союза относительно предоставления таможенному органу сведений о весе брутто товара, при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС.

Учитывая, что установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении латвийской фирмы перевозчика Себежской таможней возбуждено дело об административном правонарушении. На товар наложен арест.

Источник: Псковская Лента Новостей