Здание Палкинской детской школы искусств не оборудовано пандусом

Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п.19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года №1008, здание образовательного учреждения «Палкинская детская школа искусств», являющееся объектом социальной инфраструктуры, не оборудовано специальным приспособлением для беспрепятственного доступа в него инвалидов, то есть пандусом.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием возложения на образовательное учреждение соответствующих обязанностей.

Палкинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, возложив на образовательное учреждение обязанность обеспечения доступности получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

Источник: Псковская Лента Новостей