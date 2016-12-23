В Совфеде успокоили курильщиков: подорожание будет, но не на 200%

Информация о 200-процентном росте цен на сигареты в следующем году не соответствует действительности - подорожание будет, но не таким значительным, заявил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

«Два дня назад в СМИ прошла недостоверная информация о том, что в следующем году произойдет повышение на 200 процентов цены на пачку сигарет. Эта информация не соответствует действительности, но тем не менее она взволновала большую армию курильщиков», - сказал С.Рябухин на заседании Совета Федерации в пятницу, сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что федеральным законом на 2017-й год утверждена индексация акцизной ставки на табачные изделия в размере 26,7%.

«То есть если сегодня пачка сигарет стоит 110 рублей, то будет стоить 121 рубль - вот эта информация достоверная, прошу ориентироваться на эти цифры», - заявил сенатор.

На днях газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра внутренних дел РФ Аркадия Гостина председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину сообщила, что цена за пачку сигарет может вырасти до 220 рублей. «В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», - ссылаются на документ «Известия».

В обращении отмечается, что во внимание принимался только рост акцизов, никакие иные факторы не учитывались. Вместе с тем в ведомстве не указали, от какой базовой цены отталкивались при подсчетах.

В письме замглавы МВД РФ также отмечается, что значительный рост акцизов может вызвать увеличение потока нелегальной продукции из стран-членов Таможенного союза, в частности, Казахстана и Белоруссии, где сигареты на 30% дешевле, чем в России, говорится в материале газеты.

С начала 2017 году в силу вступают поправки в Налоговый кодекс, согласно которым минимальный акциз на табачную продукцию увеличивается на 26%.

Позднее в пресс-центре МВД РФ заявили, что «вопросы, связанные с повышением акцизов на табачную продукцию, находится в компетенции Министерства финансов Российской Федерации, в то время как МВД лишь затронуло проблемные аспекты обеспечения легального оборота табачной продукции, в том числе в условиях повышения розничной стоимости пачки сигарет».

Источник: Псковская Лента Новостей