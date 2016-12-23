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По 22 адресам в Пскове начали продавать лесных красавиц

23.12.2016 12:09 ПЛН, Псков

Сегодня, 23 декабря, по традиции открывают работу новогодние елочные базары в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМС города, лесных красавиц продают по 22-м адресам в самых разных точках города: от дальнего Завеличья до Запсковья и Крестов. Вместе с елками псковичам предлагают сосны.

В отделе потребительского рынка и услуг администрации города сообщили, что места предпринимателям предоставлены на конкурсной основе. Каждый предприниматель обязался иметь на руках разрешительные документы на свой товар, договор на уборку территории после завершения работы, торговая точка и продавец должны иметь опрятный внешний вид.

С точками продажи елок можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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