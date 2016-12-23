Круглый стол по работе с книжными памятниками состоялся в Псковской областной библиотеке

22 декабря в Региональном центре по работе с редкими и ценными документами состоялся ежегодный круглый стол с участием наиболее крупных фондодержателей книжных памятников Псковской области по вопросам работы с данной категорией изданий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в нем приняли участие сотрудники Псковской областной универсальной научной библиотеки, Централизованной библиотечной системы Пскова, Псковского государственного университета, Псковского объединенного музея-заповедника.

На встрече были подведены итоги работы по проекту за 2016 год, намечены перспективы дальнейшего сотрудничества фондодержателей.

Региональный центр по работе с редкими и ценными документами библиотеки участвует в реализации крупномасштабного федерального проекта по учету и сохранению книжных памятников страны. Сегодня работа по выявлению, изучению и описанию книжных памятников ведется Центром в соответствии с «Основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы». В этой работе принимают участие 542 учреждения, в которых хранятся книжные памятники: 204 библиотеки, 148 музеев, 69 архивов, 27 научных учреждений, 94 учебных заведения.

Источник: Псковская Лента Новостей