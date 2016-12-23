Сегодня: Пятница, 23 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Обратный отсчет Бюджет 2017: на пути к компромиссу Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Для экономных мам Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ
Смешанный характер погоды сохранится в Псковской области до 6-7 января - Тала Нещадимова

Смешанный характер погоды сохранится в Псковской области до 6-7 января - Тала Нещадимова

Смешанный характер погоды сохранится в Псковской области до 6-7 января. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания комиссии при администрации области по...8



Круглый стол по работе с книжными памятниками состоялся в Псковской областной библиотеке

23.12.2016 12:59 ПЛН, Псков

22 декабря в Региональном центре по работе с редкими и ценными документами состоялся ежегодный круглый стол с участием наиболее крупных фондодержателей книжных памятников Псковской области по вопросам работы с данной категорией изданий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в нем приняли участие сотрудники Псковской областной универсальной научной библиотеки, Централизованной библиотечной системы Пскова, Псковского государственного университета, Псковского объединенного музея-заповедника.
 
На встрече были подведены итоги работы по проекту за 2016 год, намечены перспективы дальнейшего сотрудничества фондодержателей.
 
Региональный центр по работе с редкими и ценными документами библиотеки участвует в реализации крупномасштабного федерального проекта по учету и сохранению книжных памятников страны. Сегодня работа по выявлению, изучению и описанию книжных памятников ведется Центром в соответствии с «Основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы». В этой работе принимают участие 542 учреждения, в которых хранятся книжные памятники: 204 библиотеки, 148 музеев, 69 архивов, 27 научных учреждений, 94 учебных заведения.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31