Роспотребнадзор советует псковичам в Новый год придерживаться «правила тарелки»

Приближается Новый год, пора больших приобретений продуктов и напитков. В новогодние праздники всем хочется побаловать себя и своих близких различными деликатесами. Вместе с тем, при выборе продуктов к новогоднему столу надо быть предельно внимательными.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает всем потребителям, на что нужно обращать внимание при приобретении продуктов в магазинах, как выбрать те продукты, от которых не наступит пищевое отравление или инфекционное заболевание.

В соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на получение достоверной информации о товаре. Объем необходимых сведений о продуктах питания определен Техническим Регламентом Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

И изготовитель, и продавец обязаны предоставлять потребителям необходимую и достоверную информацию о пищевых продуктах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информацию для потребителя представляют непосредственно с пищевым продуктом в виде текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, листе-вкладыше. Текст информации для потребителя наносят на русском языке. Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, пищевой ценности, происхождения, способа изготовления и употребления, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность пищевого продукта, и не мог ошибочно принять данный продукт за другой, близкий к нему по внешнему виду или другим органолептическим показателям. При покупке любого продукта обращайте внимание на срок годности, на информацию, которая должна быть нанесена на упаковку, на условия, при которых хранятся и реализуются пищевые продукты. Все скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильниках; салаты, молочные продукты, колбасные изделия, торты при температуре от +2 до +6 градусов, готовая рыбная продукция при температуре от -2 до -8, свежемороженая продукция (рыба, окорока, мясо) от -10 до -22 градусов. Дата изготовления и срок годности должны быть нанесены на этикетку, без наличия полной информации для потребителя реализация продуктов запрещена.

Осуществляя покупку, обратите внимание на признаки некачественного товара. Как правило, об этом свидетельствует потеря товарного вида и формы.

Колбаса. Поверхность оболочки доброкачественных колбасных изделий должна быть чистая, сухая, без пятен, слизи и плесени, без повреждений, плотно прилегать к фаршу. У сырокопченых колбас возможен сухой белый налет – выкристаллизовавшаяся соль.

Рыбная продукция. Покупая охлажденную рыбу, необходимо обращать внимание, чтобы рыба не была побитой, с чистой поверхностью тела, без мутной слизи. Чешуя у свежей рыбы блестящая, выдергивается с трудом. Жабры имеют окрас от темно-красного до розового цвета, без мутной слизи. Доброкачественная мороженая рыба должна быть с поверхности покрыта чешуей, непобитой или слабопобитой (кроме сельдевых). Масса глазури (ледяной корочки) нанесенной на рыбную продукцию не должна превышать 5 % от массы продукта, а для моллюсков и креветок – не более 8 %. Приобретая охлажденную, соленую и копченую рыбу важно обращать внимание на упругость мышечной ткани. В вакуумной упаковке не должно быть взвеси, жидкости. Выбирая икру, обратите внимание, чтобы масса икры в целом не была разжижена, икринки расплавлены, а оболочки икринок разорваны.

Консервы. Баночная жесть не должна быть вздутой. Банка должна быть чистая, ровная, без вмятин и ржавчины. Маркировка на банке должна присутствовать обязательно. Она наносится литографским способом, кроме того, помещается на приклеенной этикетке. Обратите внимание на сроки годности.

Шоколад. Конфеты твердые («каменные»), с серым налетом – испорчены. Такой их внешний вид может говорить о том, что были нарушены условия их хранения, либо имел место дефект производства. Шоколад должен храниться при плюсовой температуре. Многие хранят в холодильнике, что не правильно. В соответствии с нормативно-техническими требованиями поверхность шоколада должна быть глянцевой, без налета. Как известно, ежедневный рацион должен состоять из 20% белка, 30% жиров и 50% углеводов. Но в Новый год многие решают «не портить себе праздник диетой» и начинают есть все подряд. Результатом столь опрометчивого поведения становятся различные расстройства желудочно-кишечного тракта, поэтому даже в Новый год старайтесь питаться сбалансированно, а поможет вам в этом «правило тарелки»: пусть половину вашей тарелки занимают свежие овощи или легкие овощные салаты/овощи гриль, примерно четверть - «тяжелые» салаты с майонезом (оливье, сельдь под шубой), и оставшееся место - мясо, рыба или птица! Что касается десертов, то они должны занимать примерно 10% вашего рациона. Небольшой кусочек торта раз в пару дней не будет считаться преступлением, а вот небольшой кусочек торта за каждой трапезой на протяжении почти двух недель - очевидный перебор.

Перееданию - бой!Созывая гостей, каждый старается сделать стол максимально роскошным, наготовить как можно больше вкусных блюд, продемонстрировать свои кулинарные таланты. Будучи гостем, хочется угодить хозяйке, попробовав каждое блюдо (особенно если все действительно очень вкусно). Но это не значит, что нужно брать по половине каждого блюда! Достаточно пары столовых ложек! Причем, постарайтесь растянуть «пробывания» на весь вечер и почаще вставайте из-за стола - потанцевать или даже помочь хозяйке.

Больше полезных блюд!Пусть помимо традиционного залитого майонезом оливье на столе присутствует, например, винегрет - ведь он очень вкусный, красивый и полезный! Если вы все-таки не мыслите салаты без майонеза, то готовьте его сами: это очень просто, а соус получается в разы вкуснее и опять же полезнее покупного! Мясо и рыбу старайтесь запекать, а не жарить. Соусы к ним необязательно делать на основе сливочного масла и муки - прекрасной альтернативой станут брусничные или клюквенные! Колбасу можно заменить пастромой - запечённой в специях куриной грудкой, а также поставить на стол слабосоленую красную рыбу и черный хлеб к ней. Не забывайте о нарезке свежих овощей! Что касается десерта, то желательно готовить его самому, чтобы быть уверенным в качестве продуктов. Кроме того, проявив фантазию, домашний торт можно слегка облегчить по калориям.

Помните о жидкости!Хотите узнать, сколько жидкости вам необходимо употреблять в сутки? Тогда умножьте 40 мл на ваш вес в кг. Из этого следует последнее правило - на столе должно быть достаточно жидкости:

Во-первых, это минеральная вода с газом или без.

Во-вторых, морс и компот, желательно собственного приготовления. Они не только помогут справиться с жаждой, но и насытят организм витаминами. Помните, что покупные соки и морсы содержат различные не очень полезные добавки и большое количество сахара!

Если вы любите газировку, отдавайте предпочтение вариантам «лайт».

Ну а за десертом просто незаменимы чай или кофе! Лучше, конечно, пить их без сахара, в крайнем случае, используйте немного меда. Кстати, употребление меда помогает снизить воздействие алкоголя на организм!

Учитывая тот факт, что питание на Новый год очень насыщенное по сравнению с будничными днями, в новогоднюю ночь особенно важно много двигаться: при быстром танце или активной групповой игре, например, в снежки, организм будет расходовать в семь раз больше калорий, по сравнению с пассивным сидением за столом.

В новогодний праздник наступает такой момент, когда все присутствующие уже насытились и нет острой необходимости держать все тазики с салатами на столе. Для этого вовсе не обязательно убирать все продукты с новогоднего стола, достаточно будет оставить несколько ваз с парой небольших порций салата — на случай, если кто-то надумает перекусить. А самый лучший вариант - с самого начала держать основной объем продуктов в холодильнике, постепенно подкладывая их в салатницы, по мере того, как они будут пустеть. Массовые отравления в январские праздники более чем в половине случаев происходит по одной причине — людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года продукты и они упорно продолжают их хранить, постепенно потребляя в пищу. Следует помнить, что срок хранения салатов в холодильнике не вечен! Веселые праздники часто сопровождаются большим количеством алкоголя. Многие умудряются за одну ночь употребить несочетаемые комбинации напитков. В итоге к лишнему весу от поедания жирных продуктов, прибавляется еще и расстройство желудка и тошнота в придачу к изжоге. Тут действовать нужно осмотрительно. Известно, что алкоголь способствует выведению всех полезных веществ из организма человека. В том числе и витаминов, нехватка коих приводит к неприятным последствиям.

Источник: Псковская Лента Новостей