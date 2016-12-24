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В Великих Луках состоялось открытие главной городской елки

24.12.2016 09:39 ПЛН, Псков

23 декабря на площади Ленина, где установлена главная елка Великих Лук, был дан старт новогодним городским праздникам.

Как сообщает «Луки.ру», в этот вечер встретить Деда Мороза со Снегурочкой и «зажечь» главный символ Нового года - хвойную красавицу, на площадь пришли более трехсот человек. Хорошее настроение великолучанам дарили артисты Дома Культуры имени Ленина и детской музыкальной школы, которые подготовили интересную шоу-программу. На сцене блистали всеми любимые мажоретки и забавные ростовые куклы. Их выступления перемежались с номерами вокалистов, которые исполняли песни из старых российских фильмов и мультиков. Гости праздника услышали «Леди Мэри», «Три белых коня», «Мама - первое слово» и многие другие. Такой репертуар был выбран не случайно, ведь уходящий 2016 был объявлен Годом российского кино.

Елку, крону которой в этом году венчает новая красная звезда, «зажигали» тоже под «киношную» тему: с помощью хлопушки. Загорелась лесная красавица, правда, не сразу, с четвертой попытки, так как великолучане никак не хотели ей аплодировать. Но, потом их раззадорили веселые увещевания Деда Мороза, и елка засверкала во всей своей красоте.

Интересным моментом праздничного концерта стали проводы символа 2016 года - обезьянки. Она никак не хотела уступать Пете Петушку, поэтому устроила зажигательные танцы. Особенно их оценили маленькие жители города на Ловати, которые выбежали к сцене и всячески пытались повторять за озорной плясуньей.

Кульминацией открытия елки стал салют, который украсил небо над городом сотнями разноцветных огней.

Фото: Луки.ру

Источник: Псковская Лента Новостей



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