В Великих Луках состоялось открытие главной городской елки

Общественный транспорт
Депутат Всеволод Козловский попросил областной комитет по транспорту учесть жалобы жителей на ГППО «Славяне»2
В связи с проведением праздника Новогодней елки в Великих Луках в расписания автобусов вносятся изменения1
Общество
Псковичей призывают присоединиться к акции «Союза женщин России» и поздравить одиноких людей с Новым годом
Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД с просьбой взять на контроль дело о срыве праздника в Ледовом дворце8
НОВОСТИ
Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы1
Информационный туристский центр разработает альтернативный путеводитель по нестандартным местам Псковской области
Псковский туризм
НОВОСТИ
В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов67
Политика
Игорь Иванов считает свое отстранение с поста координатора городского отделения ЛДПР местью регионального руководства97
Проект бюджета на 2017 год при всех сложностях гарантирует исполнение социальных гарантий - Ирина Богачева5