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Совет ОП РФ попросит ФАС проверить свои закупки с 2014 года

24.12.2016 13:03 ПЛН, Псков

Совет Общественной палаты РФ намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить все закупки Общественной палаты с июня 2014 года, когда начал работу нынешний состав ОП. Об этом заявил ТАСС Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

«Мы обсудили с членами Совета Общественной палаты ситуацию, складывающуюся в информационном пространстве вокруг закупок федерального казенного учреждения „Аппарат Общественной палаты РФ“. Нами было принято решение в ближайшее время обратиться в ФАС России для проведения тотальной проверки всех закупок, начиная с 2014 года, с самого начала работы нынешнего состава Палаты», — сказал Бречалов.

По его словам, в настоящее время готовится обращение к главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой организовать все необходимые мероприятия.

«Мы будем первым органом, который самостоятельно инициировал собственную проверку, что в духе наших ценностей — открытости и прозрачности», — подчеркнул Секретарь Общественной палаты РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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