Медведев подписал закон о доплатах пенсионерам - одному из ста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о доплатах пенсионерам в регионах России: на это будет выделено 6,4 млрд рублей. В сообщении указывается, что доплаты получат более 400 тысяч человек в 13 регионах - примерно каждый сотый среди российских пенсионеров, как указывает «Росбалт».

Псковская область в их число не вошла.

Пресс-служба правительства РФ сообщает, что выплаты будут осуществлены в 2017 году за счет межбюджетных трансфертов субъектам Федерации.

«Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн рублей», - говорится в сообщении.

Общая численность получателей доплат составит около 410 тыс. человек. Средний размер доплат - от 2 тыс. 142 до 8 тыс. 537 рублей, передает «Интерфакс».

Согласно статье 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» региональные социальные доплаты к пенсии (далее - доплаты) выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает, сообщает Newsru.com.

По итогам третьего квартала 2016 года правительство снизило прожиточный минимум на 67 рублей - он стал ниже 10 тысяч рублей в месяц.

Источник: Псковская Лента Новостей