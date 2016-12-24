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Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области в воскресенье

24.12.2016 15:53 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Прогнозируется ветер ЮЗ направлений 6-11 м/сек.

Температура по области -2…+3 градуса.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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