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Псковичей призывают присоединиться к акции «Союза женщин России» и поздравить одиноких людей с Новым годом

24.12.2016 18:50 ПЛН, Псков

23 декабря стартовала акция Псковского регионального отделения Общественной организации Союз женщин России «Сделай доброе дело! Поздравь с Новым Годом одиноких людей!». Псковское региональное отделение общественной организации «Союз Женщин России» обращается к жителям региона с просьбой стать участниками этого простого благотворительного проекта.

«До Нового года остается меньше недели! Этот светлый и волшебный праздник с нетерпением ожидают и дети, и взрослые! Пробьют куранты, в домах зажгут свечи, в городах прозвучат праздничные салюты, возвещая горожанам о вступившем в свои права Новом 2017-ом годе! Поздравляя друг друга, родных, близких, друзей, вспомните о тех, кто живет с вами рядом! Быть может по соседству, рядом с вами проживают одинокие люди, которые нуждаются в небольшом внимании – поздравлении с Новым годом! Пусть ваши добрые слова, детский рисунок, открытка или новогодняя игрушка согреют сердца наших бабушек и дедушек, которые когда- то так же встречали новогодние праздники в семейном кругу!» - призвали в «Союзе женщин России».

Источник: Псковская Лента Новостей



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