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Островские депутаты планируют принять бюджет-2017 28 декабря

24.12.2016 19:55 ПЛН, Псков

28 декабря в 11.00 в актовом зале администрации Островского района состоится 59-я сессия Собрания депутатов Островского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского района, депутаты планируют принять бюджет муниципального района «Островский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Также будут внесены изменения и дополнения в бюджет муниципального района «Островский район» на 2016 год.

Парламентарии планируют утвердить прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества Островского района на 2017 год, внести изменения в решение Островского районного Собрания депутатов о системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

Кроме того, будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Островского района по избирательному округу №1 Олега Иваскевича.

Источник: Псковская Лента Новостей



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