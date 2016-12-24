Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать реестр педофилов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра педофилов. Об этом она заявила в интервью на телеканале НТВ. Также она рассказала о росте числа преступлений в отношении детей, снижении числа самоубийств, росте усыновлений и невозможности отмены «закона Димы Яковлева» из-за отсутствия реакции властей США письма от российских чиновников. В большинстве цитат из интервью, опубликованных на сайте канала, Кузнецова говорит о чиновниках на местах или законодательстве, которое поможет решить проблемы, сообщает NEWSru.com.

Кузнецова призвала к созданию реестра педофилов: по ее мнению, это поможет предотвратить попадание «этих людей» в учебные заведения. «Нужно реестр создать… Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ», - сказала детский омбудсмен.

При этом Кузнецова заявила, что сейчас преступлений против половой неприкосновенности детей все больше: «Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы».

Она призвала дополнить законодательство в отношении информационных каналов, которые пропагандируют суициды: «У нас есть уголовная статья "Доведение до самоубийства", но к сожалению, блок, который касается информационного канала поступления этой угрозы, не продуман. Здесь, безусловно, нужно дополнять». Конкретных мер в публикации не содержится.

Также детский омбудсмен прокомментировала статистику усыновления и перспективы отмены так называемого «закона Димы Яковлева» - запретившего усыновление российских сирот-инвалидов в США. По ее данным, в России "число детей-сирот сократилось до 61 тысячи сейчас". Также она заметила, что «все больше российских семей хотят забрать детей»: «На 30%, чуть даже больше, выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи».

Перспективы отмены запретившего зарубежные усыновления закона Кузнецова связывает с реакцией из США, а не с деятельностью отечественных законодателей. «Все наши запросы, которые мы отправляем американской стороне - более 1000 запросов было сделано, - остаются без ответов. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, тогда можно задавать себе вопрос о том, что будет дальше с законом», - указала она.

Накануне в Кремле заявляли, что «закон Димы Яковлева» «вполне себя оправдал».

Источник: Псковская Лента Новостей