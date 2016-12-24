Католики в России празднуют в воскресенье Рождество Христово

Праздничные мессы проходят вечером 24 декабря и непосредственно 25 декабря в течения дня. Наибольшее число католиков на территории страны проживает в Калининградской области. В Пскове история католического прихода Пресвятой Троицы в насчитывает чуть менее 200 лет. В 1803 году в Пскове, тогда уже губернском городе, проживало 96 католиков.

Итальянский купец Лаврентий Карри стал по своей инициативе создавать общину. По его просьбе священник Мартин Шимановский подал прошение в Синод об устройстве в Пскове католического храма. По Высочайшему повелению императора Александра I, псковским католикам разрешалось иметь капеллана и предписывалось начать проведение богослужений в одном из пустующих православных храмов. Архиепископ Псковский, Курляндский и Лифляндский Ириней в 1804 году отвел католической общине храм во имя Трех Святителей упраздненного еще указом Екатерины II женского монастыря, богослужения в котором не совершались с 1758 году.

В настоящее время, с сентября 1999 года настоятелем прихода Пресвятой Троицы служит отец Кшиштоф Каролевски. Господин Кшиштоф 10 лет служил в Беларуси и был настоятелем трех приходов - Рогозница, Пески, Струбница, где отреставрировал три храма и построил два приходских дома.

Добавим, что вместе с католиками Рождество по Григорианскому календарю, который опережает Юлианский на 14 дней, празднуют также некоторые протестантские конфессии и православные, пользующиеся Новоюлианским календарем. В эти дни в храмах проходят концерты органной музыки, а возле святынь - ярмарки, которые с удовольствием посещают прихожане и далекие от религиозной жизни местные жители.

Русская православная церковь - самая многочисленная из всех православных церквей - встретит Рождество Христово 7 января, как и Иерусалимская, Польская, Сербская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединятся католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю. Известны случаи, когда христиане, например, в семьях, где исповедуют разные верования, празднуют Рождество дважды.

Источник: Псковская Лента Новостей