Губернатор Андрей Турчак выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

«От имени всех жителей Псковской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета ТУ-154, который потерпел крушение над Черным морем. Это огромная боль и трагедия для всех нас. Погибли люди, которые, по сути, летели принести радость и мир жителям и военнослужащим в Сирии. Светлая им память!» — говорится в тексте соболезнования Андрея Турчака.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 93 человека — восемь членов экипажа и 85 пассажиров, среди которых восемь военнослужащих, 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и «Звезда».

Источник: Псковская Лента Новостей